Мишустин обсудил стратегию развития Российского научного фонда с главой организации

Стратегию развития Российского научного фонда, а также его участие в национальных проектах по обеспечению технологического лидерства глава правительства Михаил Мишустин обсудил с руководителем организации Владимиром Беспаловым.
Фонд занимается прорывными разработками. На эти цели только в прошлом году от правительства он получил 41 миллиард рублей. Среди приоритетных направлений - в том числе разработки в сфере фотонных устройств - таких, как трансиверы. В этой области фонд одобрил 20 передовых проектов. Всего же поддержку получили порядка 9 тысяч проектов, в которых задействованы около 50 тысяч ученых почти из всех регионов страны. Инициативы направлены на решение конкретных задач отечественных предприятий.
Также на встрече зашла речь о поддержке молодых ученых.
"Значительное число сегодня наших ученых, которые участвуют в разработках, научных исследованиях, младше 40 лет. Это очень хороший тренд. Значит, будет больше креативных идей, новых методов и технологий. Для привлечения молодых людей в науку, чтобы они профессионально развивались, сформирован целый комплекс мер. Меры поддержки, конечно, очень важны, но главное – это результат. Поэтому надо обязательно говорить о достижениях исследователей, используя все доступные возможности. Чтобы имена наших ученых знали не только в стране, но и за ее пределами", - отметил Мишустин.