Мишустин обсудил стратегию развития Российского научного фонда с главой организации

Стратегию развития Российского научного фонда, а также его участие в национальных проектах по обеспечению технологического лидерства глава правительства Михаил Мишустин обсудил с руководителем организации Владимиром Беспаловым.

Фонд занимается прорывными разработками. На эти цели только в прошлом году от правительства он получил 41 миллиард рублей. Среди приоритетных направлений - в том числе разработки в сфере фотонных устройств - таких, как трансиверы. В этой области фонд одобрил 20 передовых проектов. Всего же поддержку получили порядка 9 тысяч проектов, в которых задействованы около 50 тысяч ученых почти из всех регионов страны. Инициативы направлены на решение конкретных задач отечественных предприятий.

Также на встрече зашла речь о поддержке молодых ученых.