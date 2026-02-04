Два по цене одного: Церемония открытия Олимпиады-2026 пройдет при пустых трибунах

Церемония открытия зимней Олимпиады-2026 в Милане может пройти при пустых трибунах. Ее организаторы предлагают пользователям получить два билета по цене одного, пишет газета La Repubblica.

Церемония открытия Олимпийских игр пройдет 6 февраля на футбольном стадионе "Сан-Сиро". Международный олимпийский комитет ранее заявил, что российские спортсмены, которые выступят на Играх в нейтральном статусе, не смогут принять участие в церемонии. Но им позволят присутствовать в качестве зрителей.

Источники итальянского издания прогнозируют, что на церемонии открытия могут остаться пустыми до 10 тысяч мест. Стоимость билетов на это мероприятие составляет от 260 до 2 026 евро.