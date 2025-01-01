Маша Кончаловская отреагировала на сообщения о беременности: "Господи, помоги"

Единственная дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной Мария взволновала народ. Девушка, недавно пережившая развод, появилась на публике в мешковатой одежде, чем спровоцировала слухи о беременности.

Маша вышла на красную дорожку премии "Золотой орел" с мамой Любовью Толкалиной. Актриса и ее дочь держались рядом, Маша нежно прижималась к маме. Народ решил, что так Кончаловская пытается скрыть изменившуюся фигуру.

Пользователи Сети начали поздравлять девушку с беременностью. Мария не выдержала и отреагировала на эти сообщения. "Когда просто решила надеть свободный костюм. Господи, помоги", — написала 25-летняя наследница кинодинастии в личном блоге.

Напомним, что в конце 2025 года стало известно о разводе Маши. С мужем Никитой, которого встретила еще в юности, Кончаловская разошлась весной 2025 года. Оказалось, что Никита, хоть и старше на семь лет, еще не готов к детям и спокойной семейной жизни.

