Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили в ночь на четверг, 5 февраля, 95 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Как уточняет Министерство обороны России в своем официальном Telegram-канале, 36 БПЛА ликвидированы над территорией Краснодарского края, 27 дронов – над Ростовской областью, 21 аппарат сбит над акваторией Азовского моря.

Кроме того, восемь БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, два – над Крымом и один – над территорией Волгоградской области.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник указывал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) усиливают "дронный террор" против гражданского населения нашей страны, совершая покушения на мирных граждан и пытаясь причинить экономический ущерб.

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что наши бойцы, в отличие от украинских националистов, поражают те цели, которые считают ассоциированными с военным комплексом киевского режима. Официальный представитель Кремля отмечал, что "двери для мирного урегулирования открыты", но "пока соответствующие решения киевским режимом не приняты, специальная военная операция продолжится.