Новые примеры героизма наших бойцов в ходе спецоперации. Рядовой Андрей Терентьев, оператор расчета БПЛА "Орлан-10", во время воздушной разведки обнаружил скопление живой силы и техники ВСУ, прибывших на ротацию. Доложив на командный пункт их координаты, он корректировал удары FPV-дронов по позициям противника. В результате были уничтожены две боевые бронированные машины и до десяти неонацистов.

Лейтенант Альберт Кабанин, командир мотострелкового подразделения, грамотно организовал захват вражеского опорного пункта. Наши штурмовики скрытно подобрались к неприятелю и ворвались на его позиции. В ходе боя Альберт уничтожил пулеметный расчет ВСУ, затем координировал и прикрывал действия личного состава. Сломив сопротивление врага, наши военные зачистили форпост, заняли оборону и удерживали позиции до подхода основных сил.