На Красноармейском направлении расчет "Града" накрыл укрепрайон ВСУ

Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары по тыловой инфраструктуре ВСУ. Взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Сумах и в подконтрольном украинским властям Херсоне. Всё дальше на запад теснят врага наши бойцы в зоне спецоперации. Наступление идет по всему фронту.

С воздуха врага громят операторы БПЛА. Вот кадры из Запорожской области. Замаскированная арт-установка противника была обнаружена разведкой и тут же уничтожена комбинированным ударом FPV-дрона и барражирующего боеприпаса "Ланцет".

Мощную огневую поддержку отрядам на переднем крае оказывает реактивная артиллерия. На Красноармейском направлении расчет "Града" накрыл укрепрайон боевиков залпом снарядов, открыв штурмовикам дорогу к наступлению.

Так же эффективно работают танкисты. На кадрах Т-80 бьет по врагу с закрытой огневой позиции. В ходе атаки на Красноармейском участке фронта экипаж несколько раз менял дислокацию, чтобы не дать противнику нанести ответный удар и помочь пехоте взять стратегически важный рубеж.