Следком выясняет причины массового отравления в школе Петербурга

Следователи выясняют причины массового отравления в одной из школ Санкт-Петербурга. Детям стало плохо после обеда в школьной столовой в Невском районе.

Как сообщили в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу, более 25 детей после обеда в школьной столовой почувствовали себя плохо. Несколько человек попали в больницу с симптомами отравления.

Организована доследственная проверка для установления всех обстоятельств. Прокуратура Невского района Петербурга выясняет причины госпитализации учащихся и работников школы. Привлечены специалисты Роспотребнадзора, прокуратура контролирует ход проверки.