Опубликованы шокирующие данные о женатом женихе Анны Семенович

Анна Семенович счастлива в отношениях с бизнесменом Денисом Шреером. То, что мужчина женат, певицу не смущает, тем более, он уже разводится, просто процесс затянулся больше чем на год.

Возлюбленный радует артистку подарками. Летом "блестящая" похвасталась, что мужчина преподнес ей кольцо с роскошным камнем, правда, пока не обручальное. Перстень известного бренда стоит примерно полтора миллиона рублей.

А в январе парочка почти месяц прожила в Таиланде. Анна уверяет, что все расходы оплатил Денис. Мол, у него даже есть своя вилла у моря.

Но судя по опубликованным налоговой данным, мужчина имеет некоторые проблемы с финансами. Задолженность предпринимателя по налогам составляет почти 700 тысяч рублей.

Кроме того, Шреер терпит неудачи в бизнесе. "За два последних года Шреер вышел из двух компаний, третья — что-то вроде лесопилки — сейчас в процессе ликвидации", — пишет telegram-канал "Светский хроник".

Семенович на эту информацию не реагирует. Анна и сама неплохо зарабатывает, поэтому деньги жениха ее не особо волнуют. Более того, певица летом уговорила Дениса переехать в ее московскую квартиру, так как из его загородного дома Семенович устала ездить на работу.

При этом поклонники Анны обеспокоены ситуацией. Народ в шоке и призывает артистку присмотреться к жениху. "Так, как его выпустили вообще с таким долгом, не реально же по закону"; "Если он без денег, то могла бы и посимпатичнее найти"; "Я просто в шоке, как можно такой долг накопить?" — обсуждают пользователи Сети.

