Зеленский назначил нового главу СВР

Олег Луговской назначен исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки (СВР). Как сообщает в Telegram издание "Страна.ua", соответствующий указ подписал глава киевского режима Владимир Зеленский.

Как сказано в документе, первому заместителю главы Службы внешней разведки Украины Луговскому Олегу Васильевичу временно выполнять обязанности главы СВР. Отмечается, что бывший глава СВР Олег Иващенко ранее был назначен начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Кадровые перестановки в правительстве Украины Зеленский начал в начале января. Украинский лидер назначил начальника Центра спецопераций "А" СБУ Евгения Хмару врио главы службы. Глава СБУ Василий Малюк 5 января написал заявление об уходе.