Коротченко: Трамп публично опустил Зеленского

На что рассчитывал Зеленский, обвинив Москву в нарушении обязательств по мораторию на ракетные удары? И насколько серьёзно следует относиться к публикации "Файненшл Таймс" о якобы обещании США в 72 часа направить войска на Украину, если Россия нарушит условия мира?

Ход переговоров между Россией, США и Украиной, а также провокационные заявления, звучащие на их фоне, Алексей Фролов обсудил подробнее в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Украино-британская связка не только очевидна. Это фактор, который определяет поведение Киева и замыслы, которые транслирует Лондон. Они не хотят остановки войны. Трамп проявил природный политический цинизм, он публично опустил Зеленского", - отметил он.

