Лицо Мелони закрасили не фреске в римской базилике после скандала

В Италии скандал и дрязги. Премьера Джорджу Мелони чуть не причислили к небесному воинству! Коротко. В римской базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина решили отреставрировать фрески. Мастер Бруно Валентинетти вызвался всё подкрасить и подновить совершенно бесплатно. Святое дело. Когда прихожане заглянули в храм после реставрации – ахнули. Один из херувимов обрел черты премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

На бедного реставратора набросились как на врага: ты что имел в виду, малюя лицо премьер-министра? Бруно Валентинетти жалко отнекивался: мол, а кто вообще видел херувима-то живьём? Блогеры по всему миру как с ума посходили.

Даниэлле Мекилетти, священник Сан-Лоренцо-ин-Лучина, вился как уж на сковородке, поясняя пастве: "Это же метафора душ в чистилище, в церквях полно изображений, но это не значит, что все святые. И ангел с лицом Мелони не означает, что она в чистилище или уже в раю". Запахло дантовым адом. Народ толпой валил посмотреть на лик премьер-министра.

Дело до начальства дошло. Министр культуры Алессандро Джули инициировал срочную инспекцию для проверки архангелов на предмет соответствия оригиналам.

Епархия Рима заявила, что трансформация ангельского лика в базилике Сан-Лоренцо была личной причудой реставратора. Несчастному реставратору всучили кисть и велели замазать лик херувима с головой итальянского премьера - от греха подальше.

В действительности всё не так, как на самом деле.