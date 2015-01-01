Жена отчитала Ивана Урганта прямо на улице в Ереване: "У тебя никогда нет денег!"

Наталья Кикнадзе и Иван Ургант отдыхают в Армении. Но ведущий Первого канала не спешит баловать жену местными напитками и деликатесами. Наталье приходится постоянно просить мужа что-нибудь купить, а он отмахивается, мол, нет денег.

На видео попало как супруги разговаривали на улице в Ереване. Кикнадзе увидела палатку со свежевыжатым гранатовым соком и попросила Урганта купить ей стаканчик. Но даже на такую мелочь у Ивана не нашлось средств.

"Почему я с тобой живу? У тебя никогда нет денег!" — с улыбкой отчитала мужа Наталья.

В итоге Ургант сжалился над женой и попросила друга купить ей сок. Кикнадзе осталась довольна.

Напомним, Наталья Кикнадзе и Иван Ургант вместе учились в одном классе гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге. Ведущий утверждает, что уже тогда был влюблен в девушку. Но в 18 лет Иван женился на другой, Наталья тоже создала семью. И лишь через 10 лет судьба свела их вновь.

Кикнадзе и Ургант встретились на вечере выпускников, и поняли, что не могут друг без друга. В 2015 году они сыграли свадьбу и обвенчались. У супругов двое совместных детей — 17-летняя Нина и 8-летняя Валерия. Также Иван смог подружиться с наследниками Натальи от первого брака — 28-летним сыном Нико и 25-летней дочерью Эрикой.

