МИД: Россия готова к решительным военно-техническим контрмерам после истечения ДСНВ

Министерство иностранных дел России выпустило заявление в связи с истечением срока действия российско-американского Договора о СНВ.

В ведомстве отметили, что Москва так и не получила от США формальной реакции на свое предложение о соблюдении лимитов ДСНВ и исходит из того, что стороны по ДСНВ больше не связаны обязательствами соглашения и вольны в выборе дальнейших шагов.

Как подчеркивается в заявлении, Россия готова к решительным военно-техническим контрмерам в целях купирования угроз после истечения ДСНВ. Действовать Москва будет ответственно и взвешенно.

Вместе с тем Россия остается открытой для поиска политико-дипломатических путей стабилизации стратегической обстановки после истечения ДСНВ. А подход США - ошибочен и вызывает сожаление.