Вашингтон отменил запланированные на 6 февраля переговоры США и Ирана в Омане

Переговоры США и Ирана по иранской ядерной программе, которые должны были пройти в Омане, отменены. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

Как написал Равид в соцсети X, два высокопоставленных американских чиновника сообщили ему, что ядерные переговоры, запланированные на пятницу, отменены. Причина, по его данным, в том, что Иран отказался от договоренностей, передает ТАСС.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Иран на переговорах с США в Омане отказался обсуждать ограничение ракетной программы и внешней политики на Ближнем Востоке. Иранские переговорщики выразили готовность вести диалог исключительно по вопросам, связанным с ядерной программой.