ПВО сбила за шесть часов 72 украинских дрона над регионами России

Силы противовоздушной обороны отбили очередную атаку киевского режима на российские регионы. Дежурные силы ПВО за шесть часов перехватили и уничтожили 72 украинских дрона, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в период с 14:00 до 20:00 мск 24 беспилотника самолетного типа нейтрализовано над Азовским морем. Над Белгородской областью сбито 23 дрона ВСУ, 14 беспилотников уничтожено над Краснодарским краем. Шесть дронов сбито над Крымом, три - над Курской областью, два бесспилотника - над Брянской.

Ранее в минобороны сообщили, что в ночь на 4 февраля российские силы ПВО перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотных летательных аппарата. Одиннадцать дронов сбито над Брянской областью, восемь – в Белгородской, четыре – в Ростовской и один – в Астраханской областях.