Маргарита Симоньян ответила на сравнение с Аленой Хмельницкой: "А я красавица в глазах Тиграна"

Маргарита Симоньян девять месяцев боролась за жизнь Тиграна Кеосаяна, но 26 сентября сердце режиссера перестало биться. Он умер больнице, так и не придя в сознание. Телеведущему было всего 59 лет.

Журналистка не может смириться с потерей и убивается по покойному супругу. Она часто вспоминает, каким был Кеосаян, и как сильно он ее любил.

Пережить утрату Симоньян помогает свекровь. Маргарита в очень хороших отношениях с мамой Тиграна. Женщины поддерживают друг друга в столь тяжелый период. 28 января Лаура Ашотовна отметила день рождения. Ей исполнилось 87 лет. Симоньян поздравила свекровь, разместив на своей странице в соцсети архивные кадры с ней. Мама Кеосаяна — армянская актриса, красотой которой восхищался весь Советский Союз.

Поклонники журналистки присоединились к поздравлениям. При чем они продолжают писать Маргарите до сих пор, хотя день рождения Лауры Ашотовны был неделю назад. Так, одна из поклонниц написала Симоньян: "Пересмотрела еще раз видео с Лаурой. Маргарита, вы очень похожи на нее внешне. И Хмельницкая тоже похожа".

Симоньян не прошла мимо такого сравнения. "Алена похожа чем-то действительно. А я совсем нет. Они ошеломительные красавицы обе. А я красавица в глазах Тиграна", — ответила Маргарита.