Поезда идут с отставанием из-за взрыва железнодорожных цистерн в Тамбовской области

16 поездов идут с отставанием из-за взрыва железнодорожных цистерн в Тамбовской области, сообщили в РЖД 4 февраля.

Сегодня поезд с бензином сошел с рельсов в Мичуринске, после чего произошел взрыв и возгорание.

Сейчас пассажиров перевозят на автобусах через временно заблокированный участок дороги. На автотранспорте пассажиры следуют между станциями Мичуринск-Уральский и Хоботово.

Железнодорожники принимают необходимые меры по предотвращению распространения загрязняющих веществ. В ликвидации последствий происшествия участвуют около 200 железнодорожников, два восстановительных и четыре пожарных поезда.