Глава киевского режима Владимир Зеленский 4 февраля подвел итоги первого дня трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

"Наша украинская позиция очень четкая: конфликт надо завершать реально", — написал он в своих соцсетях.

По его словам, "именно Россия должна быть готова к этому". Зеленский добавил, что партнеры должны обеспечить реальные гарантии безопасности для Украины своим "давлением на агрессора".

Также глава киевского режима ожидает обмена военнопленными в ближайшее время. Российская сторона пока не давала никаких комментариев.

На следующий день пожаловался на потерю Украиной независимости при поражении в конфликте. Он добавил, что "надеется" на прекращение военных действий через год.