Генсек ООН назвал истечение срока ДСНВ мрачным моментом для всего мира

Генсек ООН Антониу Гутерриш 5 февраля назвал истечение срока ДСНВ мрачным моментом для всего мира. Он призвал Россию и США "без промедления вернуться за стол переговоров" и договориться о новом соглашении. Гутерриш отметил, что это снизит риски и укрепит общую безопасность.

"Я призываю оба государства без промедления вернуться за стол переговоров и договориться о рамочной системе-преемнике, которая восстановит поддающиеся проверке ограничения, снизит риски и укрепит нашу общую безопасность", – заявил он.

Сегодня соглашение между Россией и США в сфере стратегической стабильности прекратило свое действие. В МИД РФ заявили, что Россия так и не получила от США формальной реакции на свое предложение о соблюдении лимитов ДСНВ.