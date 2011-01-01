Официально прекратил свое действие договор СНВ-3

Сегодня официально прекратил свое действие российско-американский Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, также известный как СНВ-3. Этот документ был последним действующим соглашением между двумя странами в области стратегической стабильности.

Комментируя сложившуюся ситуацию, генсек ООН Антониу Гуттериш назвал ее "мрачным моментом" для глобальной безопасности. СНВ-3 действовал с 2011 года и устанавливал ключевые ограничения для развёртывания межконтинентальных баллистических ракет.

Кроме того, в рамках договора была предусмотрена система взаимных инспекций. Ранее Владимир Путин обратился к США с предложением соблюдать основные параметры соглашения без подписанного договора до 2027-го года, чтобы подготовить новый документ. Дональд Трамп назвал это хорошей идеей, но никаких действий не последовало. И вчера МИД России выпустил заявление, в котором подчеркнул, стороны больше не связаны никакими обязательствами.