Медведев отреагировал на истечение срока ДСНВ фразой из "Игры престолов"

Россия и США впервые с 1972 года остались без соглашения, ограничивающего стратегическое ядерное вооружение. Такой комментарий дал заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев.

Политик прокомментировал в социальной сети Х истечение срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Официально это произошло 5 февраля.

Это событие Дмитрий Медведев сопроводил словами "Вот и всё", а также кадром из сериала "Игра престолов" с изображением Короля ночи и фразой "Winter is coming" (в переводе с английского — "Зима близко").

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заверил, что Россия готова к новой реальности, которая наступит в случае завершения действия ДСНВ, и будет действовать с учетом "того, что по факту имеем".

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что Вашингтон официально никак не отреагировал на предложение Владимира Путина, в котором речь шла о пролонгации на один год центральных количественных лимитов в качестве добровольных самоограничений.