"Глубокие ожоги": Трое пострадавших в школе Красноярска лежат с ожогами в реанимации

Трое пострадавших при атаке на школу в Красноярске находятся в реанимации.

Состояние детей тяжелое, но стабильное, сообщили ТАСС в региональном Минздраве. Они в сознании, дышат самостоятельно.

"Больше всех пострадал мальчик, там глубокие ожоги, вероятнее всего, потребуется операция, но он очень хорошо держится", – рассказал "Комсомольской правде" заведующий реанимации Краевой клинической больницы Владимир Мацкевич.

Больница предоставила родителям пострадавших беспрепятственный доступ в отделение реанимации.

Еще двое пострадавших находились в 20-й больнице: одна девочка в нормальном состоянии – она отказалась от госпитализации, вторая в средне-тяжелом состоянии.

4 февраля ученица восьмого класса МАОУ СШ "Комплекс Покровский" принесла в школу горючее вещество, подожгла и бросила горящую тряпку в класс. Затем она ударила молотком своих сверстников. Пострадали пятеро детей и учитель.

Перед нападением 14-летняя девочка спрашивала в мессенджере, кого поджечь: учителя по химии или по истории. Девочка была нелюдимой и ни с кем не общалась.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Покушение на убийство", "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".