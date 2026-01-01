В ООН назвали истечение ДСНВ мрачным моментом для всего мира

России и США нужно вернуться за стол переговоров и согласовать новую программу по ядерному соглашению.

Об этом заявил Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш на фоне истечения срока Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Прекращение действия ДСНВ создает беспрецедентный риск для глобальной безопасности. В мире сложилась такая ситуация, что впервые за полвека отсутствуют обязательные ограничения на ядерные арсеналы двух крупнейших держав.

"Истечение срока действия ДСНВ с сегодняшней полуночи знаменует собой мрачный момент для международного мира и безопасности", - сообщил он, добавив, что все ждут от Москвы и Вашингтона перехода от слов к делу.

Срок действия ДСНВ истек 5 февраля 2026 года. За несколько месяцев до этого президент России Владимир Путин выступил за продление ограничений в рамках документа. Американская сторона спустя две недели позитивно высказалась об инициативе Москвы, но официально никаких шагов до сих пор не предприняла.