"Черт дернул — теперь прячется": вот почему Пугачева стала затворницей

После отъезда из России в 2022 году Алла Пугачева с молодым мужем и двумя детьми поселилась в Израиле. Однако когда там обострился конфликт с Палестиной, а семейству пришлось даже прятаться в бомбоубежище, Примадонна с родными отправилась на Кипр. О том, как живет артистка на чужбине, выяснили журналисты.

В частности, им стало известно, что якобы Пугачева выставила на продажу элитные апартаменты в 35-этажном небоскребе One. Теперь артистка и ее семья обитают на небольшой вилле в закрытом поселке, расположенном в самом сердце города вдоль береговой линии яхт-клуба. Причем до сих пор непонятно, купила она эту недвижимость или снимает.

Местные жители, среди которых очень много русских, рассказали, что с недавних пор перестали видеть Аллу Пугачеву. По их мнению, она стала практически затворницей. Если раньше ее часто встречали на улицах и в ресторанах, то теперь Примадонна буквально закрылась дома и не показывается.

"Зачем она потащилась за Галкиным*? Он ее заставил от Родины отвернуться. Я тут корни не забываю - говорим по-русски, в Россию летаем каждый год, на Бессмертный полк вот на эту самую набережную выходим каждое 9 мая. А Пугачеву черт дернул — теперь вот прячется", - заявила местная жительница по имени Марина "КП".

Кто-то предположил, что Примадонна из дома не выходит из-за проблем со здоровьем. Другие считают, что артистка просто не хочет привлекать внимание соотечественников. "Наблюдала ее однажды — очень зажатая, уставшая, сутулится, кепку надвигает по брови. Выражение лица, когда поняла, что мы ее узнали, было "да оставьте вы меня в покое", - рассказала местная жительница.

Теперь же ходят слухи, что Примадонна присмотрела себе недвижимость в Болгарии. Якобы на очередной переезд она решилась из-за неподходящего климата Кипра, постоянных разъездов мужа, одиночества и внимания соседей.

*включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

