Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис предложили назначить специального посланника Евросоюза по мирному урегулированию конфликта на Украине.

По мнению политиков, новое должностное лицо необходимо в свете продолжающихся переговоров по Украине — для контактов с Москвой и Киевом.

Карис предположил, что таким спецпосланником должен стать представитель крупной европейской страны, который пользуется доверием как России, так и Украины.

При этом в Латвии и Эстонии признали, что "несколько припозднились" со своей инициативой по восстановлению диалога с Россией, поскольку европейцам самим "нужно было начать" переговоры. Тем не менее, эстонское Министерство иностранных дел не удержалось от ремарки о том, что вести переговоры с Москвой невозможно, пока она не сменит свой курс по Украине, сообщает РИА Новости.

Еще в 2024 году эстонские власти грозили "остановить российскую военную машину". Глава прибалтийского государства Алан Карис уверял, что сделает все возможное, чтобы "поставить Россию и Путина на колени", поскольку только после этого могут начаться серьезные дискуссии о прекращении военных действий на Украине.

Однако Эстонию предупредили, что она рискует разделить незавидную судьбу Украины, проводя агрессивную враждебную политику против России. Журналист Алекс Христофору отмечал, что Эстония "живет в собственном мире, что напоминает позицию Украины, а может, и прямо повторяет".