Морозы в 30 градусов зафиксировали в Московском регионе

В ночь на четверг, 5 февраля, температура в Московской области местами опускалась ниже отметки минус 30 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Как уточнил метеоролог в своем Telegram-канале, на юге Московской области, в Зарайске, была зафиксирована температура 30,1 градуса мороза.

В Москве было ощутимо теплее: на метеостанции ВДНХ минимальное значение термометра составило минус 18,1 градуса, на Балчуге — минус 13,7 градуса.

Накануне сообщалось, что первая пятидневка февраля может стать в Москве самой холодной в XXI веке, однако февральский пик морозов еще впереди: жителям столичного региона осталось пережить еще две очень морозные ночи.

Метеоролог Михаил Леус предупредил в своем Telegram-канале, что столичный регион пока остается под влиянием гребня антициклона, который неспешно смещается на юг. В четверг, 5 февраля, прогнозируется минус 11-13 градусов, по Подмосковью — около 10-15 градусов ниже нуля. В последний рабочий день недели ожидается 10-12 градусов мороза.