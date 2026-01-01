Макрон ведет тщательную подготовку к звонку Путину

Во Франции сообщили о длительной подготовке президента Эммануэля Макрона к телефонному звонку президенту России Владимиру Путину.

Подготовка содержательного разговора займет несколько дней, сообщил ТАСС французский источник.

"Французский лидер нацелен на результат", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее Макрон заявил, что намерен как можно скорее переговорить с Путиным, пришло время для возобновления диалога с Москвой. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Макрон играет на публику.