Российская армия - на подступах к Славянску. До ключевого оплота неонацистов в ДНР остаются считанные километры. Штурмы на востоке от города - в районе сёл Платоновка и Закотное. На Запорожском направлении наши бойцы заняли все основные опорные пункты врага вдоль реки Гайчур, что значительно упростит дальнейшее наступление. Также киевские боевики стремительно теряют позиции у Константиновки.

Танк на перекрестке еще дымится. Внутри боекомплект. И экипаж – никто не выбрался. Рядом сгоревший пикап. В кузове стоял миномет. На крыше – система радиоподавления российских беспилотников. Но, как видно, не помогла. Эту технику ВСУ перебрасывали в Константиновку. Дальше развилки колонна не прошла.

Все пути, ведущие в город, под постоянным огнем реактивных установок. Эти дороги специально не отрезают окончательно. Константиновка и так в полукотле. А он вроде мышеловки. Подобраться к окраинам еще можно. Но выехать или въехать – шансов уже никаких. И меньше всего националисты ожидают попасть в засаду "Градов". Вроде машины тяжелые, неповоротливые, бьют по площадям. А тут вдруг оказалось, что русские приноровились стрелять прицельно и точечно.

Еще два критических удара по ВСУ российские войска нанесли, когда атаковали фланги Константиновки. Вот танки прорываются через перелесок к поселку Ильиновка - это южный пригород. Он под шквальным огнем бронетехники и гаубиц.

Разобрали так, что Ильиновский укрепрайон ВСУ – один из самых мощных - просто рухнул. Второй удар - уже по северному флангу - нанесла авиация. После налета были уничтожены все мосты, ведущие в Константиновку.

Сегодня перестала существовать и линия обороны националистов, выстроенная вдоль реки Гайчур в Запорожье. Ключевые населенные пункты на ее берегах теперь находятся под контролем группировки "Восток". Этот маневр позволит отрезать от путей снабжения гарнизон ВСУ в городе Орехов. Кстати, российский авангард сейчас всего в трех километрах от его окраин. Это значит - осада началась.

А вот и кадры, сделанные националистами. Небольшими группами они уже начинают убегать с позиций. Орехов, конечно, мощная крепость. Но при такой мотивации противника вряд ли долго продержится.