В Абу-Даби сегодня - второй день переговоров по украинскому урегулированию. Они проходят в трехстороннем формате. Состав делегаций Москвы, Вашингтона и Киева не изменился.

Накануне, в первый день консультаций, представители трёх стран общались более четырёх часов в закрытом режиме. Спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев заявил о прогрессе, несмотря на попытки разжигателей войны из Европы помешать урегулированию.

Некоторые детали сообщил и госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, список нерешенных вопросов сокращается, но в повестке остаются самые сложные из них - о территориальных уступках и гарантиях безопасности Киеву. Что касается безопасности глобальной, то в этой сфере намечается новый серьезный кризис.

Сегодня истёк срок действия последнего соглашения между Россией и США в области стратегической стабильности - ДСНВ. Москва не получила ответа на свое предложение продолжить придерживаться ограничений и готова к решительным мерам, но будет действовать ответственно и взвешенно.

Подробнее – в репортаже