Более 20 человек погибли в Газе в результате новых ударов Израиля

Более 20 человек погибли в секторе Газа за последние сутки в результате новых ударов Израиля. Артиллерия и ВВС атаковали несколько целей на юге анклава.

Под обстрел попал палаточный лагерь беженцев. Среди жертв - женщины и дети. Целью ЦАХАЛ был командир элитного подразделения, который руководил действиями радикалов во время нападения на один из кибуцев в октябре 23 года. Он ликвидирован.

Уничтожен и еще один военачальник. В Тель-Авиве заявили, что сожалеют о сопутствующих потерях среди мирного населения и подчеркнули, что удары стали ответом на нарушение перемирия палестинской стороной.

Ранее боевик тяжело ранил израильского резервиста на севере сектора. Минздрав анклава сообщил, что еврейское государство вновь приостановило работу КПП Рафах, но в Тель-Авиве эту информацию опровергли.