Стала известна судьба американо-иранских переговоров

Прояснилась ситуация с американо-иранскими переговорами. Они все-таки состоятся завтра в столице Омана - Маскате. Информацию подтвердил МИД исламской республики.

Ранее портал Axios сообщал, что арабские союзники убедили Вашингтон встретиться с представителями Тегерана. Утверждается, что с соответствующей просьбой к Трампу обратились по меньшей мере лидеры 9 стран Ближнего Востока.

Сообщения о возможном срыве консультаций появилась накануне. Напомним, изначально стороны договорились провести встречу в Стамбуле, в повестке значился широкий круг вопросов безопасности в регионе. Но Иран выдвинул условие - сосредоточиться исключительно на ядерной проблематике и перенести переговоры в Оман.

Американская сторона сначала согласилась на корректировку, затем в СМИ стали появляться сообщении об отказе Вашингтона. Но позже госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Белый Дом к диалогу готов.