Собянин рассказал о результатах трех лет работы кластера "Ломоносов"

Свыше двух тысяч учёных и специалистов, около 80 компаний‑резидентов. Столичный кластер "Ломоносов" за три года работы стал ключевой площадкой для создания передовых технологий.

Как рассказал в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин, резиденты комплекса вложили в исследования и разработки более семи с половиной миллиардов рублей. Среди перспективных проектов: космические и беспилотные летательные аппараты для наблюдения за Землей, накопители энергии и первый в России автономный экологичный робот-уборщик на электрической тяге.

На территории кластера действуют лаборатории, конструкторские бюро, испытательные центры и офисы. Компаниям-резидентам предоставляют серьёзные налоговые льготы, а также гранты на оборудование, сервисы для масштабирования и многое другое.