В Москве стартовал масштабный марафон "Россия - семья семей"

В Москве сегодня стартовал масштабный марафон "Россия - семья семей". Грандиозный просветительский проект общества "Знание" направлен на укрепление межнационального согласия и приурочен к Году единства народов нашей страны.

В мероприятии принимают участие свыше 4 тысяч человек - представители более 160 национальностей из всех регионов России, активисты молодежных организаций, иностранные гости. В программе марафона - лекции и открытые диалоги известных государственных деятелей, ученых, спортсменов, Героев России. Заявлена обширная культурная программа.

"Это всё - наша история, это всё - наши традиции. И мы их обязаны просто сохранять, приумножать и передавать от поколения к поколению. От вашей активности, от того, насколько вы эффективно работаете, от того, насколько ярко вы представляете тот народ, от которого вы происходите, зависит очень многое", - отметила вице-премьер Татьяна Голикова.