В Приморье стартовал знаменитый фестиваль корюшки

Жители Приморья встречают главный гастрономический праздник зимы - в эти дни там проходит ставший уже традиционным фестиваль корюшки. Десятки ресторанов предлагают посетителям авторские блюда с сезонной рыбой, которую жарят, запекают, фаршируют, маринуют в травах. При этом повара тщательно подбирают ингредиенты, чтобы угощения пришлись по вкусу даже самым изысканным гурманам.

Шкварчит в масле и быстро покрывается золотистой корочкой. В честь этой небольшой пахнущей свежим огурцом рыбки повара целый фестиваль проводят. Жаренная корюшка — коронное блюдо.

"У нас в Приморье в принципе любят рыбу, каждый приносит что-то новое или пытается друг друга переплюнуть. Где-то жарят на фритюре, на сковородке, на масле. У нас все просто, мука, соль, перец", - рассказал Илья Козлов, шеф-повар

Традиционная "жарёха" - обязательная позиция в меню фестиваля. С остальными блюдами повара экспериментируют, насколько хватит фантазии. Это блестящее филе - хе из корюшки. По вкусу заметно отличается от хе из другой рыбы.

Неожиданно подчеркивает вкус корюшки и этот мусс из креветки и грибов. Обжаренная фаршированная рыба на подушке из овощей, заправленных азиатскими соусами — наслаждение для гурманов.

Дальний Восток очень связан с азиатской культурой, это уже такой наш внутренний код соединять наш местный локальный продукт с азиатской культурой. Корюшка не самый простой продукт, говорят повара. Ее нежный вкус легко перебить другим продуктом. Поэтому тщательно подбираются ингредиенты.

"Самое большое усиление — это огурец. Что свежий, что подмаринованный. С пюре, с красной икрой, со сметаной — это ее золотые связки", - рассказал Роман Линьков, шеф-повар.

С наступлением подледного лова каждый рыбак во Владивостоке и сам у себя дома устраивает фестиваль корюшки. Ее сушат, маринуют, чаще, конечно, обжаривают на сковороде. Но с каждым годом приготовить именно свежевыловленную рыбу, становится все сложнее. Корюшка не ловится, говорят рыбаки.

На этом прилавке — изобилие зимней рыбы. Зубарь, писуч, навага и корюшка. Только вот вся она — Сахалинская. Местной в этом году не было вообще.

Учитывая такие тенденции, на фестивале в этом году представлены блюда и из другой зимней рыбы - наваги и минтая. А на десерт подают танцующих на льдинах ларг.

"Миссия фестиваля - это сохранение зимней жизни, где рыбалка - это такой важный культурный код. А на какую рыбу рыбалка, это уже неважно, она может быть и на навагу", - отметила Татьяна Заречнева, руководитель фестиваля.

Не один десяток килограммов рыбы ушел у ресторанов, чтобы отработать меню и представить гурманам необычные и, конечно, вкусные блюда. Оценить кулинарные шедевры любители корюшки могут до середины февраля.