В Госдуме оценили идею запретить подросткам соцсети из-за насилия в школах

Проблема нападений подростков в школах гораздо глубже, чем вопрос использования социальных сетей. Такое мнение высказала в четверг, 5 февраля, первый зампред думского комитета по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

Политик не поддержала идею запретить подросткам пользоваться соцсетями на фоне череды происшествий в учебных учреждений. Запрет социальных сетей сам по себе не решит проблему насилия в школе и не сократит число таких случаев, убеждена Горячева.

В комментарии АГН "Москва" депутат предложила заниматься не запретительной деятельностью, а профилактической: обращать больше внимания на психологическое и эмоциональное состояние детей, помогать наладить нормальную коммуникацию в школах, обеспечить всю необходимую поддержку со стороны взрослых.

Запрет соцсетей может иметь прямо противоположный эффект, поскольку для многих детей соцсети – это не источник агрессии, а, наоборот, пространство, где можно встретить поддержку и найти друзей, быть услышанными, подчеркнула Горячева.

Ранее первый заместитель председателя думского комитета по информационным технологиям Антон Горелкин заверил, что Госдума не прорабатывает каких-либо законодательных инициатив в свете предложений запретить социальные сети детям и подросткам. Депутат выразил мнение, что есть более эффективные меры, нежели "тотальный запрет на уровне всего государства".

Между тем в Национальном антитеррористическом комитете рассказали, как определить потенциально опасного ребенка по его социальным сетям. Учителей призвали обращать внимание на то, в каких группа сидят дети и что постят себе на страницу. Также отмечалось, что если у несовершеннолетнего меньше 100 друзей в соцсетях, это должно насторожить.