Песков назвал фейком сообщения об обязательном сборе на нужды обороны

Появившиеся в интернете сообщения о том, что российские власти якобы намереваются ввести обязательный сбор с граждан на оборонные нужды, являются ложью. Об этом рассказал в четверг, 5 февраля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля высказался о расходящихся по Сети роликах, сгенерированных при помощи искусственного интеллекта (ИИ). В них от лица Пескова утверждается, будто в России начнут взимать с граждан спецсбор по ставке 7%.

Политик подчеркнул в комментарии RTVI, что "это фейк", причем "среднего качества".

Ранее Дмитрий Песков заверил, что Россия сохраняет нацеленность на выполнение социальных обязательств, а государственный бюджет "ориентирован на поддержание атмосферы, при которой будут сохраняться достаточно высокие темпы для нашей страны экономического развития".

В Кремле также подчеркивали, что российская экономика успешно трансформировалась под нужды специальной военной операции и покрывает все потребности армии. Это произошло вопреки заверениям с Запада в том, что российская экономика схлопнется, "Россия будет порвана в клочья" и так далее.