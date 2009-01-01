Подробности развода Павла Буре: без скандала не обошлось

Когда-то Павел Буре считался не только одним из самых привлекательных российских спортсменов, но и завидным холостяком. Ему приписывали романтические отношения с разными женщинами, в том числе с Анной Курниковой, Ксенией Собчак и даже Ириной Салтыковой.

Однако женился Павле Буре только в 2009 году. Его избранницей стала Алина Хасанова, с которой хоккеист познакомился на отдыхе в Турции. Через четыре года в семье появился сын Павел. Дочь, родившуюся в 2015 году, назвали необычным именем Палина — комбинацией имен обоих родителей. В 2018 году у Буре и Хасановой появился третий ребенок, дочь Анастасия.

И тут как гром среди ясного неба грянула новость, что Буре расстался с женой. Говорят, пара разругалась в пух и прах и теперь делит детей.

Появились подробности скандального развода. Так, адвокат Алины Буре Наталья Забрудская сообщила, что ее клиентка борется в суде за то, чтобы забрать детей себе и справедливо поделить совместно нажитое имущество.

"Алина Фанисовна, как любящая мать, занимает позицию, что любое совместно нажитое имущество интересно ей в той степени, в которой оно необходимо для обеспечения первоочередного соблюдения прав и законных интересов ее несовершеннолетних детей, возможности сохранения созданного обоими родителями привычного уровня жизни детей, в целях получения образования, исключительно с учетом мнения детей", - сообщила представительница Алины Буре Starhit.

Говорят, что состояние Буре оценивается примерно в 70 миллионов долларов. Предварительное слушание по делу уже дважды переносилось и теперь назначено на 18 февраля.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>