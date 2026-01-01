Магнитные бури планетарного масштаба начались на Земле

На Земле в четверг, 5 февраля, начались магнитные бури планетарного масштаба. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Как уточнили ученые в своем Telegram-канале, пока уровень магнитных бурь слабый — G1. Однако в течение суток возможно повышение уровня до G2-G3.

Происходящее на Земле называют общей реакцией магнитосферы на чрезвычайно высокую солнечную активность, которая наблюдается с начала месяца. Спусковым механизмом послужил приход к нашей планете края плазменного облака, которое было выброшено солнцем в космос 2 февраля в результате крупнейшей за полтора года вспышки класса X8.1.

Из-за возбужденной магнитосферы в некоторых странах, например, в Канаде и в северной части Соединенных Штатов, можно наблюдать полярные сияния максимальной интенсивности. Будут ли эти явления в России — пока неясно.

Ранее специалисты предупреждали, что до середины пятницы, 6 февраля, центр солнечной активности будет находиться в зоне прямых ударов по Земле. Ситуацию можно охарактеризовать как "солнечную оперу", но пока неясно, трагедия это или комедия.

Также отмечалось, что в 2026 году количество магнитных бурь превысит показатель предыдущего года. Рост числа таких возмущений магнитосферы Земли продлится примерно до 2028 года. Лишь после этого может наступить стремительная деградация всех видов солнечной активности.