Пронзительная исповедь разбитого инсультом Сергея Белоголовцева: "Посещают страшные мысли"

Сергей Белоголовцев полтора года назад перенес инсульт. Причиной стали высокая рабочая нагрузка и невнимательность к своему здоровью, признается сам актер.

Белоголовцев рассказал, что для него инсульт стал неожиданным ударом. По его словам, он лежал на полу после случившегося и думал, почему же с ним это произошло.

"Больше всего бесит, что от тебя ничего не зависит. Ну ладно, одно дело, ты, я не знаю, в метро вступился за девушку... Получил по голове. А тут происходит с тобой... Тебе говорят вот эти все вещи банальные: экология, неправильное питание, неправильный образ жизни, стресс, переутомление. Спрашивают: "А вы много летали?" Я говорю: "Я летал полгода. Практически не выходил из самолёта". И каждый взлёт - это стресс, естественно, для сосудов головного мозга. Но зато я бросил курить", - рассказал Сергей в эфире программы "Мой герой" на канале "ТВ Центр".

Белоголовцев признался, что его, как и многих людей, переживших инсульт, иногда накрывало отчаяние и даже страшные мысли о самоубийстве. Справиться с этим состоянием ему помогли семья и коллеги по шоу-бизнесу, многие из которых открылись совсем с другой стороны.

"Я знаю, что у всех людей, подобно мне, возникают мысли даже суицидальные, что ничего не получится. Я их изгонял, слава богу. Моя семья любимая, они так все сплотились, и дети мои чудесные. Я понял, что вот я вырастил хороших ребят. Ну, а во-вторых, мои друзья и коллеги по шоу-бизнесу. Вот сейчас самое главное - мне бы не зареветь в этот момент. То есть люди, которые были моими, скажем так, знакомыми, выяснилось, что они вот мои настоящие друзья, что они меня любят и очень дорожат мною", - говорит актер.

Тяжело ему было и свыкнуться и с мыслью, что он подвел команду, с которой работал над различными проектами. Успокаивали его лечащие врачи и инструкторы ЛФК.

"После случившегося приходят люди и говорят: "Ну что, Сергей Геннадьевич, с завтрашнего дня мы начинаем заниматься вашей реабилитацией. Для начала мы пойдём покрутим на велотренажёре немножечко педальки, но мы будем крутить и ногами педальки, и руками". Хочется просто разнести вдребезги этот дурацкий велотренажёр", - признается Сергей.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>

Актер признателен бригаде скорой помощи, которая быстро доставила его в институт Склифосовского, и врачам самого центра. Несмотря на то, что после инсульта прошло полтора года, реабилитация еще не закончилась, впереди много работы, говорит он. Иногда актеру снится, как он играет в баскетбол, гоняет мяч по футбольному полю и бегает по лесу. В завершение Белоголовцев обратился к тем, кто столкнулся с такой же проблемой.

"Сложный вопрос. Из более сложных ситуаций люди выбираются... Ты остался живой. Благодари за это то, во что ты веришь. Не знаю, небеса, конкретного бога. Какого-то своего покровителя", - заключил Сергей.

Полный выпуск программы "Мой герой" смотрите на сайте "ТВ Центр" >>