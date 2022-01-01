Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала российской спецоперации в феврале 2022 года составляют немногим более 55 000 человек. Такое заявление сделал утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский.

По утверждению политика, которое прозвучало в эфире телеканала France 2, почти за четыре года боевых действий "на Украине на поле боя, по официальным данным, военных, как мобилизованных, так и кадровых, погибло 55 тысяч человек".

Наряду с этим Зеленский упомянул "большое количество людей, которые считаются пропавшими без вести".

В такие цифры не верят даже на Западе, несмотря на поддержку киевского режима. Зарубежные исследовательские центры оценивали число убитых украинских военнослужащих минимум в 100 000–140 000 человек.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что лишь в октябре потери украинской армии достигли 47 тысяч человек. Также очень высоки показатели дезертирства — об этом пишут и западные средства массовой информации, а киевский режим ничего не может поделать. Разрыв между количеством новобранцев и потерями ВСУ составляет минус 10-15 тысяч человек в месяц.

В Кремле между тем высказались после публикации американского аналитического центра CSIS о потерях России и Украины в ходе боевых действий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сильные сомнения в том, что такие доклады "можно и нужно расценивать как достоверную информацию".