Володин посоветовал Каллас обратиться к врачу

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рекомендовал главе европейской дипломатии Кайе Каллас обратиться к психиатру после ее антироссийских высказываний.

Ранее европейский политик заявила, что за последние 100 лет Россия напала более чем на 19 стран, на некоторые из них три или четыре раза. Список стран, на которые якобы нападала Россия, она не предоставила.

Спикер Нижней палаты парламента отметил, что ее утверждения противоречат здравому смыслу и историческим фактам. Россия никогда не начинала войны - только заканчивала.