Безрукова сошлась с Сумишевским: "Почему бы нет?"

Ирина Безрукова сошлась с Ярославом Сумишевским. Это случилось на шоу "Дуэты". Артисты исполнили песню "Дожди".

Вообще известная актриса является большой поклонницей популярного исполнителя. Ирина давно пыталась попасть на концерт Ярослава, но график не позволял, передает Starhit.

Кстати, недавно Сумишевский выступил с сольным концертом в Кремле и, возможно, уже наступает на пятки таким признанным эстрадным дивам как Надежда Кадышева и Татьяна Буланова. Солистка ансамбля "Золотое кольцо", говорят, теперь просит за корпоративы 25 миллионов рублей. О феномене артисток высказалась Ирина Безрукова.

"Да, я удивлена тому, что у совершенно другого поколения возник интерес к некоторым исполнителям. И это прекрасно, как мне кажется. А что касается поднятия цен, я думаю, что это не сама Надежда сделала, а ее команда. Почему бы нет? Если есть спрос, почему бы не попробовать этот спрос монетизировать? Многие так делают", - рассуждает Ирина Безрукова.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>