Россия в ходе спецоперации защищает соотечественников на своей исторической территории от репрессий соседнего государства. На это указал в четверг, 5 февраля, зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Политик написал для РИА Новости авторскую колонку с подзаголовком "Очерк правовой конспирологии", которую посвятил похищению американскими военными и спецслужбами президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Медведев изложил свой взгляд на "циничный вызов для всей системы международных отношений", брошенный Соединенными Штатами.

Как указал зампред Совбеза, американские власти пытаются оправдать пренебрежение нормами международного права тем, что сегодня и "другие так делают". Однако намек на решение России о проведении СВО "по понятным причинам не работает".

Медведев подчеркнул, что Россия защищает своих граждан от действий киевского режима, легитимность которого сомнительна. Он напомнил, что жители Крыма, Донбасса и Новороссии в ходе референдумов проголосовали за вхождение своих территорий, обособившихся от Украины в полном соответствии с Уставом ООН, в состав России.

Это означает, что спецоперация не является колониальной войной, а является актом самообороны, подытожил политик.

Российский лидер Владимир Путин, говоря о специальной военной операции на Украине, указывал на то, что наше государство вынуждена защищать людей, которые связывают "свою жизнь и свою судьбу с Российской Федерацией, с Россией, с нашей историей и традициями". Именно в этом заключается "суть конфликта — вот откуда он взялся".

При этом в ООН отказались отнестись одинаково к праву на самоопределение жителей Донбасса и населения Гренландии, ссылаясь на то, что "в этой ситуации преобладает принцип территориальной целостности". В Кремле с этим выводом не согласились, а представитель МИД России Мария Захарова назвала подобное умозаключение диким.