Вот что стало с проблемным сыном Ефремова и Добровольской

Бывшая жена Михаила Ефремова Евгения Добровольская скончалась 10 января 2025 года. У актрисы осталось четверо детей, один из них — сын Николай от Михаила Ефремова. Наследнику артистов уже 34 года, но мать до последнего вздоха очень переживала за него. По слухам, Николай злоупотреблял алкоголем и состоял на учете у психиатра. А два года назад с ним произошло несчастье — мужчина выпал из окна квартиры и получил серьезные переломы.

Николай Ефремов был участником коллектива "Непоседы", окончил ГИТИС и играл в кино. Ранее подруга Добровольской Марият Мухина рассказывала, что актриса пыталась помочь проблемному сыну и ждала Ефремова из колонии, так как знала, что отец не бросит Николая. По словам Мухиной, до того как попасть в тюрьму артист часто пересылал бывшей жене деньги, старался поддержать ее финансово.

Однако теперь ситуация наладилась. Говорят, непутевый сын Ефремова и Добровольской начал новую жизнь. Недавно Николай вышел в свет с женой Владиславой, хотя до этого ходили слухи, что супруги расстались из-за его пристрастия к алкоголю и нежелания работать. Кроме того, Николай сблизился с отцом, актером Михаилом Ефремовым.

Сейчас оба служат в одном театре "Мастерская 12" Никиты Михалкова: Михаил Олегович в труппе, а Николай Михайлович как приглашенный артист. Николай Ефремов играет в двух постановках — "Ревизор", "И Вас с наступающим", передает "КП".

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>