По переговорному процессу о мирном соглашении с Украиной есть прогресс.

Об этом заявил Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, отвечая на вопрос о прогрессе в работе над мирным соглашением.

Он отметил, что "разжигатели войны" в Европе и Великобритании пытаются всячески помещать переговорам, но терпят неудачу.

"Помешать невозможно, я полагаю", - подытожил Дмитриев (цитата по ТАСС).

Сегодня в Абу-Даби стартовал второй день второго раунда трехсторонних переговоров во украинскому урегулированию. Нашу делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков. От американской стороны приехали спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и министр армии США Дэниел Дрисколл.