Коммюнике ожидается по итогам второго дня переговоров по Украине в Абу-Даби

По завершении второго дня переговоров в Абу-Даби ожидается публикация итогового заявления. Об этом рассказал в четверг, 5 февраля, осведомленный источник.

По словам собеседника РИА Новости, может быть опубликовано некое коммюнике. Однако его содержание, как и детали переговорного процесса, остаются неизвестными.

Источник ТАСС заявил, что на переговорах в Абу-Даби обсуждаются экономические вопросы, территориальная проблематика и механизм прекращения огня. При этом Россия, по неподтвержденным данным, рассматривает в качестве части большого соглашения признание своего суверенитета над Донбассом всеми странами.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров подтвердил возобновление переговоров и уточнил, что встреча проходит в том же формате, что и днем ранее.

Тем временем спецпосланник российского лидера и глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил телеканалу "Россия 1", что "идет хорошее позитивное движение вперед, несмотря на разжигателей войны из Британии и Европы". По его словам, совместно с США ведется активная работа по восстановлению российско-американских отношений в экономическом направлении.