Выяснилось, что Киев получит вместо западных миротворцев

Гарантии безопасности Украине могут включать быстрое реагирование многонациональных сил. Об этом рассказал в четверг, 5 февраля, информированный западный источник в рамках второго этапа мирных переговоров в Абу-Даби.

По словам собеседника ТАСС, этот вариант изучается в качестве альтернативы вводу миротворческого контингента.

Это соответствует схеме, которую излагала газета Financial Times: в случае "российской агрессии" после заключения мирного соглашения воевать сначала начнет украинская армия, затем подключится "коалиция желающих", а после этого, в случае необходимости, присоединятся США.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что развертывание многонациональных сил на Украине невозможно без согласия на то России. Как подчеркнул политик, порядок действий должен быть следующий: сначала стороны конфликта на Украине объявляют перемирие, затем провозглашаются гарантии безопасности для киевского режима, после этого заключается долгосрочное соглашение о мире с Россией.

МИД России подчеркивал, что новые милитаристские декларации "коалиции желающих" и Киева формируют "ось войны". Москва не приемлет идею размещения западных военных на украинской земле и не оставит это без надлежащей реакции. Мирное решение конфликта на Украине возможно исключительно на основе возвращения страны к нейтральному внеблоковому статусу, ее демилитаризации и денацификации.