В Химках огласят приговор напавшему на ребенка в "Шереметьево"

Сегодня в Химкинском городском суде должны огласить приговор Владимиру Витикову, который прошлым летом бросил ребёнка на пол в аэропорту "Шереметьево".

Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Но экспертиза установила, что мужчина не осознаёт общественную опасность своих действий. В связи с этим его могут направить на принудительное лечение.

Накануне потерпевшая сторона подала иск о компенсации морального вреда. Деньги нужны для продолжения лечения мальчика. Родители говорят, что ребёнок часто плачет, почти не играет, и уже скоро понадобятся новые медицинские процедуры. Напомним, после инцидента мальчик 10 дней провёл в коме.