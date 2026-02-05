В Кремле негативно оценили окончание ДСНВ

Россия негативно оценивает окончание действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Действие ДСНВ заканчивается сегодня по истечении суток сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Инициатива России продлить действие договора осталась без ответа. Москва сохранит ответственный подход к стратегической стабильности после истечения ДСНВ.

"Мы оцениваем это негативно, выражаем сожаление в связи. Неотвеченной осталась наша инициатива о создании потолка ограничений еще на год", - заявили в Кремле (цитата по РИА Новости).

Срок действия ДСНВ истек 5 февраля 2026 года. За несколько месяцев до этого президент России Владимир Путин выступил за продление ограничений в рамках документа. Американская сторона спустя две недели позитивно высказалась об инициативе Москвы, но официально никаких шагов до сих пор не предприняла.

В ООН призвали Москву и Вашингтон вернуться за стол переговоров и согласовать новую программу по ядерному соглашению.