Песков высказался о ходе переговоров в Абу-Даби

Переговоры в Абу-Даби между представителями России, США и Украины продолжаются. Это подтвердил в четверг, 5 февраля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, российская делегация оперативно докладывает главе государства обо всем происходящем на переговорах.

Однако делиться какими-либо выводами и умозаключениями относительно хода диалога Песков не стал, отметив, что "рано пока подводить какие-то итоги", сообщает ТАСС.

Ранее источники заявили, что на переговорах в Абу-Даби обсуждаются экономические вопросы, территориальная проблематика и механизм прекращения огня. Предполагается, что по завершении нового переговорного дня будет обнародовано итоговое коммюнике.

Госсекретарь США Марко Рубио накануне назвал хорошей новостью с переговоров в Абу-Даби то, что список нерешенных вопросов существенно сократился. Плохая новость, по версии главы внешнеполитического ведомства, состоит в том, что остались самые сложные пункты.